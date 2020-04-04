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В России ограничено движение транспорта между регионами

11:44
  • суббота
  • 04 апреля 2020

Власти вводят новые запреты

20 российских регионов ограничили транспортное сообщение на своей территории. Режим самоизоляции действует почти во всех субъектах. Большинство граждан остаются дома, но без нарушений не обходится. Вопиющий случай произошёл в Санкт-Петербурге. Предприниматель незаконно перепрофилировал свою компанию и даже продавал справки, разрешающие перемещение по городу.
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Директор деревообрабатывающего предприятия в Петербурге перепрофилировал свою компанию в хлебокомбинат, по документам он имел право продолжать деятельность. Кроме того, за плату трудоустраивал к себе новых сотрудников и продавал им соответствующие справки. С этими документам можно передвигаться по северной столице по маршруту "дом-работа". Делец задержан с поличным.

Подробности – в репортаже Павла Прокопенко (смотрите видео).

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