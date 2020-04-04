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В России начали использовать беспилотники для контроля режима самоизоляции

11:09
  • суббота
  • 04 апреля 2020

Первый опыт - в Приморье

В Приморье усиливают ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. В крае прекращается междугороднее автобусное сообщение. А во Владивостоке на общественном транспорте остаются только утренние и вечерние маршруты. Контроль за соблюдением режима самоизоляции теперь осуществляется и с воздуха - при помощи специальных дронов.
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По-прежнему можно выйти в ближайший магазин, аптеку, обратиться за экстренной помощью в больницу, погулять с собакой недалеко от дома, вынести мусор. Пробежки и занятия спортом на улице, поездки на дачу, прогулки – запрещены. Штраф за нарушение режима самоизоляции для физического лица может быть до 40 тысяч рублей.

Врачи работают круглосуточно. Сотрудникам краевой больницы некоторые рестораны стали готовить бесплатные обеды.

Подробности – в репортаже Ольги Скрипниковой (смотрите видео).

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