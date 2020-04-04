В Китае объявлен траур в память жертв коронавируса

В стране приспущены государственные флаги

Число заражённых коронавирусом в мире превысило 1100000 человек. Количество жертв пандемии приближается к 60 тысячам. Национальный траур объявлен 4 апреля в Китае. По всей стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные программы. Утром тремя минутами молчания в сопровождении сирен жители Китая отдали дань уважения погибшим.

Солидарность с врачами, которые самоотверженно борются с эпидемией, символически выразили и в Нью-Йорке. Видеопроекцию с пульсацией сердца запустили на небоскрёбе Empire State Building.

В США уже более 270 тысяч заражённых, по этому показателю страна удерживает печальное лидерство. Список американских знаменитостей с диагнозом "коронавирус" пополнила известная певица Пинк.

В Европе самая тревожная ситуация по-прежнему сохраняется в Италии, где 120 тысяч инфицированных. Однако постепенно смертность идёт на спад. Несмотря на позитивную динамику, Папа Римский в телеобращении к верующим призвал всех не покидать свои дома.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"