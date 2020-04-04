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США перехватили изготовленные по заказу Франции медицинские маски

12:24
  • суббота
  • 04 апреля 2020

Самолёт с ними улетел в Вашингтон прямо из Парижа

В отношениях между Европой и Америкой назревает неожиданный скандал. Пресса пишет о событиях, которые до пандемии нельзя было даже вообразить. В отчаянной ситуации США грубо перекупают целые партии медицинских масок, произведённых по заказу Франции и Германии.
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"Мы же не на диком Западе", - возмущаются теперь немецкие чиновники. Но как иначе назвать эту некрасивую ситуацию. Германия покупает маски для своих полицейских. Но уже перед самой погрузкой в аэропорту Бангкока товар неожиданно отвозят к другому трапу. В Берлин он уже не летит.

Партия защитных масок, предназначенных для Германии, вероятно, никогда не прибудет. Вместо этого товар, произведенный в Китае, был перенаправлен в Соединенные Штаты. По данным прессы, к погрузчику подъехали люди с чемоданами наличных. Короткий разговор, и уже оплаченная немцами партия масок улетела за океан. Глава французского региона Альпы-Лазурный Берег не скрывает возмущения. Партию масок для его больниц также перехватили американцы, сообщает "ТВ Центр".

Разобраться с ситуацией просят уже и  президента. Но сам Трамп от участия в войне за маски пока воздерживается, заявив лишь: "Белый дом не имеет отношения к перекупщикам". Впрочем, личная позиция  Трампа по таким вопросам давно известна. Америка прежде всего, а сейчас - тем более.

Тем временем во Франции обещают вывести собственное производство защитных масок на необходимый для потребностей страны уровень к концу 2020 года. А до этого страна будет зависеть от иностранных поставок, которые теперь, видимо, придётся усиленно охранять.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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