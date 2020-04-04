В Москве за сутки выявлены 434 случая заражения коронавирусом

Число инфицированных растёт

За прошедшие сутки в Москве выявлены 434 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Всего в столице зарегистрировано 3357 больных. 68 человек выздоровели, 24 пациента скончались.

Большая часть больных находятся на лечении в больнице в Коммунарке и 2-ой инфекционной больнице. Также часть лечебных учреждений Москвы перепрофилирована для больных COVID-19.

В Москве действует жёсткий режим самоизоляции: гражданам можно выходить из дома только для похода в магазин, аптеку или банк. Разрешено выгуливать домашних животных и выбрасывать мусор. В городе закрыты спортивные и развлекательные учреждения, работают только продовольственные магазины. Транспорт функционирует в нормальном режиме.

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