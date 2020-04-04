В Москве выросло число заразившихся коронавирусом детей

Всего в столице 3357 инфицированных

Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве – люди младше 45 лет. Среди инфицированных есть и 14 детей. Статистику приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За минувшие сутки в столице выявлено 434 случая заражения китайским вирусом. Всего в Москве по состоянию на утро 4 апреля зафиксировано 3357 заболевших.

Из них 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 143 человека – от 46 до 65 лет и еще 67 людей старше 65 лет, причём 15 из них – старше 80 лет.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением. Большая часть больных в Москве лечатся в больнице в Коммунарке и 2-ой инфекционной больнице.

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