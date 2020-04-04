Анастасия Заворотнюк после долгого молчания вышла на связь

Поклонники с нетерпением ждали этого момента

Анастасия Заворотнюк вышла на связь. Первое за многие месяцы сообщение появилось в Instagram. Актриса ответила на поздравление с днём рождения.

Заворотнюк видели на публике в апреле 2019 года, потом она исчезла. Летом СМИ писали, что у звезды серила "Моя прекрасная няня" обнаружено онкологическое заболевание. И вот теперь от Заворотнюк пришла первая весточка в открытый мир: в день своего рождения она вышла на связь и поблагодарила жену Стаса Михайлова за тёплые слова.

"Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя", - такое сообщение Заворотнюк было опубликовано с её официального аккаунта.

Теперь поклонники Анастасии ждут не дождутся, когда её родственники или она сама выступят с заявлением о здоровье актрисы. Ведь если она уже пишет в соцсетях, значит, дела явно идут на поправку.

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