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На время карантина в России могут ограничить продажу крепкого алкоголя

16:38
  • суббота
  • 04 апреля 2020

С таким предложением выступили в Минздраве

В Минздраве озвучено предложение ограничить продажу крепкого алкоголя в России на время нерабочих дней в апреле. Главный нарколог ведомства  Евгений Брюн считает, что в стране временно необходимо ввести сухой закон.
Регионам рекомендовали придерживаться прежнего порядка продажи алкоголя

"Это было бы здорово для всей России", - сказал Брюн в интервью "Интерфаксу". Он положительно оценил меры, предпринятые властями Якутии и Забайкальского края. Там временно прекращена продажа любого алкоголя.

"Пётр I своим указом запретил торговать алкоголем в этих местах, и этот указ, кстати, никто не отменял, так что торжествует справедливость", - отметил врач.

Он напомнил, что спиртные напитки не способствуют лечению инфекционных заболеваний. Они, напротив, могут навредить: иммунитет ослабляется после их приёма.

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