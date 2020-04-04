ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Необычное признание: Орландо Блум и Кэти Пэрри сообщили пол будущего ребёнка

19:23
  • суббота
  • 04 апреля 2020

У влюблённых должна родиться девочка

Кэти Перри и Орландо Блум оригинально сообщили о том, кто у них скоро родится. Пол своего будущего ребенка певица и актёр раскрыли, опубликовав одинаковые фотографии у себя в Instagram.
Коронавирус сорвал свадьбу Кэти Перри и Орландо Блума

Как и мечтала Перри, у влюблённых будет девочка. Певица выложила у себя фотографию Орландо Блума, лицо которого вымазано нежно-розовым кремом. "Это девочка", - написала Перри. Такой же пост появился и в аккаунте счастливого отца.

В начале лета 35-летняя певица и 43-летний актёр должны были сыграть свадьбу в Японии, но коронавирус спутал их планы. Из-за разразившейся в мире пандемии церемонию пришлось отложить на неопределённое время.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от KATY PERRY (@katyperry)

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Орландо Блум и Кэти Пэрри
Орландо Блум и Кэти Пэрри
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.