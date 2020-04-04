Необычное признание: Орландо Блум и Кэти Пэрри сообщили пол будущего ребёнка

У влюблённых должна родиться девочка

Кэти Перри и Орландо Блум оригинально сообщили о том, кто у них скоро родится. Пол своего будущего ребенка певица и актёр раскрыли, опубликовав одинаковые фотографии у себя в Instagram.

Как и мечтала Перри, у влюблённых будет девочка. Певица выложила у себя фотографию Орландо Блума, лицо которого вымазано нежно-розовым кремом. "Это девочка", - написала Перри. Такой же пост появился и в аккаунте счастливого отца.

В начале лета 35-летняя певица и 43-летний актёр должны были сыграть свадьбу в Японии, но коронавирус спутал их планы. Из-за разразившейся в мире пандемии церемонию пришлось отложить на неопределённое время.

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