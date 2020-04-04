Ещё 26 пациентов в Москве вылечились от COVID-19

Они выписаны из больниц полностью здоровыми

Из Московских больницы выписаны ещё 26 пациентов, излечившиеся от коронавирусной инфекции, об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Таким образом, число выздоровевших в столице составило 194 человека.

У всех выписанных повторные тесты показали отрицательный результат, они полностью здоровы. Врачи принимали решение о схеме лечения в каждом случае индивидуально.

Согласно международными рекомендациям, диагноз медики ставят на основании молекулярно-генетического теста. Для этого они берут мазок из носа и рта. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

По состоянию на утро 4 апреля, в Москве выявлено 2923 случая заражения COVID-19. За сутки прирост составил 434 человека. В России диагноз "коронавирус" поставлен 4731 человеку. Умерли за всё время пандемии 43 заболевших.

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