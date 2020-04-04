Собянин сообщил о завершении основных работ на стройке больницы в Новой Москве

Осталось провести отделку помещений

Основные строительные работы быстровозводимого инфекционного центра в Новой Москве завершены. Специалисты начинают отделку медицинских корпусов, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Больница строится в непосредственной близости от МКАДа, она сможет принять до 500 больных. Здания возводятся из мобильных конструкций, но они прослужат ещё долго.

Сейчас основная масса больных с коронавирусом поступает в больницу в Коммунарке и 2-ую инфекционную больницу. В Москве всего 3357 больных, часть из них лечится на дому под контролем врачей. Такие больные обязаны соблюдать жёсткий режим карантина и не выходить из дома.

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