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Видео с места ликвидации террориста в Мурманске

15:15
  • суббота
  • 04 апреля 2020

Боевика нейтрализовали спецназовцы

В Мурманске нейтрализовали боевика, который готовил теракт. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, его местонахождение удалось установить сотрудникам ФСБ.

При попытке задержания бандит открыл огонь по сотрудникам спецназа. По данным ФСБ, мужчина был приверженцем "Исламского государства" (запрещено в России).

Правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы. После совершения теракта боевик планировал выехать на Ближний Восток для участия в незаконных вооружённых формированиях, сообщает "ТВ Центр".

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