В Москве отменили традиционные апрельские субботники

Уборкой города займутся коммунальщики

В Москве решили не проводить традиционные апрельские субботники. Убирать город после зимы будут сотрудники коммунальных служб.

Субботники должны были пройти 11 и 25 апреля, но городские власти их отменили из-за ситуации с коронавирусом, сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы Пётр Бирюков.

Напомним, что с 29 марта в Москве действует режим самоизоляции. Гражданам можно выходить из дома только для похода в магазин, банк или аптеку. Также разрешено выгуливать собак и выносить мусор. В городе работают только продовольственные магазины, все увеселительные и спортивные учреждения закрыты.

По состоянию на 4 апреля, в Москве зарегистрировано 3357 человек, инфицированных коронавирусом. В России число заболевших составляет 4731 человек, в мире – более 1 100 000 заражённых.

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