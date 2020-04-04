Появилось видео с места взрыва в пятиэтажке в Орехово-Зуеве

Разрушен один подъезд жилого дома

В Сети появилось видео с места взрыва в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве. На кадрах видно, что взрывом разрушены квартиры со в одном подъезде со второго по пятый этаж. По предварительным данным, взорвался бытовой газ, есть погибшие и пострадавшие.

Губернатор области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию в городе. На место ЧП отправлен начальник областного управления МЧС.

Главе города дано поручение обеспечить размещение всех пострадавших в местах временного пребывания и обеспечить всем необходимым.

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