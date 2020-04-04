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Власти Москвы рассказали о контроле за соблюдением режима самоизоляции

14:31
  • суббота
  • 04 апреля 2020

Он пока не введён в полной мере

Московские власти рассказали о перспективах введения в столице системы умного контроля за самоизоляцией. Пока что её запускать не планируют, так как не наблюдается ухудшение эпидемиологической обстановки, но техническая инфраструктура  готова к запуску системы, сообщили в Департаменте информационных технологий.
В Москве за сутки выявлены 434 случая заражения коронавирусом

Для запуска умной системы будет необходим нормативный акт городского правительства Москвы. Если он будет подписан, жители должны получат специализированный код, чтобы подтвердить своё перемещение по городу пешком или на автомобиле. Перед выходом из дома необходимо будет уведомить о своих планах. Вынести мусор или погулять с собакой можно будет без уведомлений.

Контроль необходим для того, чтобы выявить случаи грубого нарушения режима самоизоляции, когда человек без необходимости выходит из дома и подвергает риску заражения коронавирусом не только себя и своих близких, но и других горожан, сообщил глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

По состоянию на 4 апреля, в Москве зарегистрировано 3357 инфицированных коронавирусом. Часть больных проходят лечение на дому в режиме жёсткого контроля.

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