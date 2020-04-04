Подробности взрыва в жилом доме в Подмосковье

Погиб один человек

Один человек погиб и четверо пострадали в результате взрыва бытового газа в подмосковном Орехово-Зуеве. Хлопок произошел на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома.

Обрушились перекрытия нескольких квартир второго подъезда - с третьего по пятый этажи. Не исключено, что под завалами могут находиться люди. Проводится эвакуация жильцов из соседних подъездов, сообщает "ТВ Центр".

Следственная группа выясняет причины ЧП. Основные версии - техническая неисправность или неверная эксплуатация газовых приборов. По предварительным данным, взорвалась газовая колонка в квартире на третьем этаже.

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