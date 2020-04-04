Москва технически готова ввести умный контроль режима самоизоляции

Пока этого не требуется

Техническая инфраструктура столицы готова к запуску умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции. На данный момент её внедрение не требуется, однако в случае ухудшения эпидемиологической ситуации система может заработать достаточно оперативно. Об этом сообщается в размещенном на официальном сайте мэра Москвы пресс-релизе Департамента информационных технологий города Москвы.

2 апреля мэр Москвы заявил о том, что на данный момент в столице нет необходимости введения пропускного режима передвижения по городу, так как большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома.

"Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды", — подчеркнул Сергей Собянин. Однако в случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации или роста количества нарушений домашнего режима город готов запустить умную систему контроля соблюдения правил самоизоляции. Она может заработать после подписания соответствующего нормативного акта правительства Москвы.

В случае, если такой правовой акт будет подписан, жители должны будут получать специализированный код, чтобы подтвердить своё перемещение по городу. Передвигаться по-прежнему можно будет как пешком, так и на общественном транспорте или личном автомобиле, достаточно лишь уведомить город о своих планах и иметь при себе полученный код. А чтобы выгулять питомца рядом с домом или вынести мусор на ближайшую контейнерную площадку, никаких уведомлений вообще не потребуется.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, внедрение этой системы сохранит возможность целевых перемещений по городу.

"Жители по-прежнему смогут поехать на работу, сходить в магазин, аптеку или медицинское учреждение, в том числе, при необходимости в другом районе. Контроль необходим для того, чтобы выявить именно случаи грубого нарушения режима самоизоляции, когда человек без необходимости выходит из дома и подвергает риску заражения коронавирусом не только себя и своих близких, но и других горожан", - сказал Эдуард Лысенко.

Выдача таких кодов может проводиться онлайн через личный кабинет на портале mos. ru. В этом случае он представляет собой комбинацию букв и цифр, которую можно сохранить на телефон, получить на e-mail или распечатать. В ДИТ подчеркивают, что инфраструктура портала готова к пиковым нагрузкам, и получить код смогут все, кому он необходим. Жители, у которых нет возможности пользоваться ресурсами mos. ru, смогут получить код с помощью телефона.

Порядок выдачи, использования и проверки специального кода также должен быть закреплен в нормативно-правовом акте. Предполагается, что за передвижение по городу без кода будут предусмотрены меры ответственности.

Аналогичные системы сегодня заработали во многих странах. Например, Индия и КНР уже ввели использование приложений для отслеживания перемещений жителей, Великобритания тестирует ввод приложения, аналогичного китайскому. Контроль передвижения горожан в условиях режима самоизоляции уже ввели в некоторых российских регионах.

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