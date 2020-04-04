В каких регионах России больше всего больных COVID-19

Среди лидеров - две столицы

Среди регионов-лидеров по число заразившихся коронавирусом в России – Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Коми и Бурятия. Далее следуют Ямало-Ненецкий автономный округ и Пензенская область. Сообщившая об этом вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что речь идёт о количестве заболевших на 100 тысяч проживающих в регионе.

По словам Голиковой, вирус завезли в Россию из 73 стран. В первой тройке - Италия, Испания и Франция. Вице-премьер пока не видит тенденции на снижение распространения новой вирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

По состоянию на 4 апреля, в России зарегистрировано 4731 случай заражения коронавирусом. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 3357 инфицированным. Общее число заражённых в мире превысило 1 100 000 человек.

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