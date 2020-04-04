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Эксперты оценили надёжность информационных систем Москвы

16:27
  • суббота
  • 04 апреля 2020

Данные надёжно защищены

Персональные данные в информационных системах Москвы надёжно защищены. Такое мнение в интервью АГН "Москва" высказал основатель и генеральный директор компаний Б-152 и SiteSecure, эксперт в области защиты персональных данных Максим Лагутин.
В Москве за сутки выявлены 434 случая заражения коронавирусом

Тем не менее он призвал разработчиков новой умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции уделить особое внимание безопасности, чтобы исключить риски взлома системы.

Ранее московские власти объявили о готовности к запуску умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции. Пока в ней нет необходимости, но если эпидемиологическая ситуация с коронавирусом ухудшится, система заработает. Тогда всем гражданам нужно будет получать специальный код для того, чтобы сходить в магазин, банк или аптеку. Выбросить мусор и погулять с собакой можно будет без запроса кода.

Основной площадкой для получения кодов станет портал mos.ru. Ранее в Москве была запущена система мониторинга пациентов с коронавирусом. Некоторым из них передали смартфоны с предустановленным приложением "Социальный мониторинг".

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