Вылечившиеся от коронавируса могут представлять опасность для окружающих

Люди без симптомов тоже могут заражать других

Выздоровевшие люди с Сovid-19 могут продолжать выделять вирус в окружающую среду, но своих исследований в России этой проблемы пока нет, заявили в Роспотребнадзоре.

Там также отметили, что около 25% от общего количества инфицированных коронавирусом в нашей стране не имеют никаких симптомов заражения. При этом они являются носителями вируса и несут опасность окружающим.

В России выявлено 4731 случаев заражения коронавирусом, большинство из них в Москве - 3 357 заболевших. От осложнений умерли 43 человека. В мире заражены новым вирусом более 1 100 000 человек.

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