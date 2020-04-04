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Московскую систему контроля за режимом самоизоляции высоко оценили профессионалы

17:25
  • суббота
  • 04 апреля 2020

Аналогичные меры действуют на Кипре

Эксперты поддерживают умную систему контроля за соблюдением режима самоизоляции в Москве. Основатель destream.net, эксперт по международному опыту внедрения SMS-мониторинга на Кипре Тачат Игитян пояснил, что такие системы уже работают за рубежом.
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К примеру, на Кипре принята система контроля за соблюдением режима самоизоляции в виде sms-вопросов. Там есть специальный короткий номер, на который перед выходом из дома нужно отправить цифру с причиной выхода: в магазин, банк или аптеку. В ответ приходит сообщение, которое служит основанием для выхода на улицу.

В интервью АГН "Москва" эксперт сказал, что он поддерживает введение системы контроля за соблюдением правил изоляции в Москве. По его мнению, город технически готов к введению QR-кодов.

4 апреля московские власти сообщили, что готовы к запуску умной системы контроля за соблюдением правил самоизоляции как только возникнет такая необходимость. Сейчас эпидемиологическая ситуация нормальная, но как только она ухудшится, система заработает достаточно оперативно.

В Москве зарегистрировано 3357 случаев заражения коронавирусом, в России – 4731 заболевший, в мире диагноз COVID-19 поставлен 1134262 инфицированным.

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