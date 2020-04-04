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После взрыва газа в Подмосковье пропали 4 человека

18:15
  • суббота
  • 04 апреля 2020

Их не могут найти спасатели

После взрыва газа в пятиэтажке в подмосковном Орехово-Зуеве пропали четыре человека. Об этом сообщил журналистам приехавший на место ЧП глава области Андрей Воробьёв.
Подробности взрыва в жилом доме в Подмосковье

"Пока не определили местонахождение двух человек из второго подъезда и двух из четвёртого подъезда", - сказал губернатор Подмосковья.

Взрыв в пятиэтажном кирпичном  доме произошёл днём 4 апреля. Взорвалась газовая колонка в квартире на третьем этаже во втором подъезде. Взрыв частично разрушил перекрытия дома, пострадали около десяти квартир. Людей временно разместили в ближайшей школе.

По данным МЧС, от взрыва погиб один человек, ещё  пятеро попали в больницу. В квартире, где произошёл взрыв, жил ранее судимый за продажу наркотиков, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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Последствия взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
Последствия взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
Последствия взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
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