После взрыва газа в Подмосковье пропали 4 человека

Их не могут найти спасатели

После взрыва газа в пятиэтажке в подмосковном Орехово-Зуеве пропали четыре человека. Об этом сообщил журналистам приехавший на место ЧП глава области Андрей Воробьёв.

"Пока не определили местонахождение двух человек из второго подъезда и двух из четвёртого подъезда", - сказал губернатор Подмосковья.

Взрыв в пятиэтажном кирпичном доме произошёл днём 4 апреля. Взорвалась газовая колонка в квартире на третьем этаже во втором подъезде. Взрыв частично разрушил перекрытия дома, пострадали около десяти квартир. Людей временно разместили в ближайшей школе.

По данным МЧС, от взрыва погиб один человек, ещё пятеро попали в больницу. В квартире, где произошёл взрыв, жил ранее судимый за продажу наркотиков, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

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