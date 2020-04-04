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Россия продолжит вывозить своих граждан на родину

19:05
  • суббота
  • 04 апреля 2020

Полёты возобновятся с 6 апреля

После двухдневного перерыва Россия возобновит доставку своих граждан на родину.  6 апреля самолёты отправятся в те страны, где остались желающие вернуться в Россию граждане. Двухдневный тайм-аут нужен был для того, чтобы составить график полётов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Число вывозных авиарейсов для граждан России сократят с 31 марта

Она добавила, что власти не смогли идентифицировать 13 тысяч из 26 тысяч человек, которые должны вернуться. Возвращение россиян из-за рубежа на вывозных самолетах - это угроза новой волны распространения коронавируса, признала вице-премьер.

В течение марта Россия отправила сотни рейсов для возвращения своих граждан из разных стран мира, но 3 апреля было заявлено о прекращении полётов.

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