Россия продолжит вывозить своих граждан на родину

Полёты возобновятся с 6 апреля

После двухдневного перерыва Россия возобновит доставку своих граждан на родину. 6 апреля самолёты отправятся в те страны, где остались желающие вернуться в Россию граждане. Двухдневный тайм-аут нужен был для того, чтобы составить график полётов, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она добавила, что власти не смогли идентифицировать 13 тысяч из 26 тысяч человек, которые должны вернуться. Возвращение россиян из-за рубежа на вывозных самолетах - это угроза новой волны распространения коронавируса, признала вице-премьер.

В течение марта Россия отправила сотни рейсов для возвращения своих граждан из разных стран мира, но 3 апреля было заявлено о прекращении полётов.

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