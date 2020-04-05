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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 5300 человек

13:31
  • воскресенье
  • 05 апреля 2020

Больше всего инфицированных в Москве

За сутки в России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших превысило пять тысяч и составило 5389 человек, 45 из них умерли.
В Москве выросло число заразившихся коронавирусом детей

Как и в прошлые дни, основной прирост дала Москва -  536 инфицированных. Болезнь распространилась в 79 регионах.

В России до конца апреля действует режим выходных дней. Работают только стратегические предприятия, в городах открыты продовольственные магазины, аптеки и банки.

В регионах страны введён режим самоизоляции. Граждане могут выходить только за продуктами и лекарствами. Также разрешено гулять с собаками и выносить мусор. В Москве при ухудшении эпидемиологической обстановки власти могут ввести пропускной режим для выхода из дома. Пока такой необходимости нет.

По состоянию на 5 апреля в мире число заразившихся коронавирусом превысило 1200000 человек, умерли около 65 тысяч.

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