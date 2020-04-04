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Собянин сделал соцдистанцирование обязательным для всех учреждений

20:29
  • суббота
  • 04 апреля 2020

Это уменьшит скорость распространения коронавируса

Все предприятия Москвы обязаны создать условия для социального дистанцирования для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом в субботу на своем персональном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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"Очень важно, чтобы все работающие городские предприятия и учреждения приняли меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, в том числе обеспечивали дезинфекцию и социальное дистанцирование 1,5 метра между работниками и посетителями", - написал мэр, подчеркнув, что это важно не только для уменьшения скорости распространения инфекции, но и для самих предприятий.

Контролировать соблюдение режима повышенной готовности будут Объединение административно-технических инспекций, Департамент торговли и услуг, префектуры и управы, Департамент образования и науки, МАДИ и инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.

Собянин отметил, что этим органам даются серьезные полномочия. Важно, чтобы они применялись адекватно и не создавали избыточное давление на бизнес и граждан.

"Как только опасность серьезно уменьшится или исчезнет совсем, эти временные меры будут немедленно упразднены. Все, что мы сегодня делаем, нацелено на одно – уберечь москвичей от опасности, максимально быстро и с наименьшими потерями пережить сложные времена", - заключил Сергей Собянин.

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