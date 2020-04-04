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Салоны оптики и красоты с медлицензией продолжат работу в Москве

20:50
  • суббота
  • 04 апреля 2020

Работа всех остальных организаций приостановлена до 1 мая

Салоны оптики и специализированные медицинские магазины продолжат работу в Москве во время ограничительных мер по предупреждению распространения коронавируса. Указ об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
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Согласно указу, в перечень организаций, которые смогут работать, включены специализированные объекты розничной торговли, реализующие медицинские и оптикоофтальмологические изделия.

Кроме того смогут продолжить работу салоны красоты, СПА-центры, массажные салоны, но только при наличии у них лицензии на медицинскую деятельность.

В Москве с 30 марта введен режим самоизоляции для всех граждан вне зависимости от возраста. Из-за угрозы распространения коронавируса приостановили работу рестораны, кафе, столовые, бары и другие предприятия общепита, за исключением обслуживания на вынос. Кроме того, приостановлены все культурные, спортивные и иные мероприятия в парках, торговых центрах и других местах массового скопления людей. Ограничения будут действовать до 1 мая.

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