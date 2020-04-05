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В Сирии заработал завод по производству арматуры

11:08
  • воскресенье
  • 05 апреля 2020

Предприятие восстанавливается после войны

В сирийской провинции Хама восстанавливается крупнейший в стране металлообрабатывающий завод. Выпуск продукции не прекращался даже во время боевых действий.

До войны там производили более 200 тысяч тонн стали в год, сейчас - в четыре раза меньше. Многие цеха были разрушены. Но основное оборудование удалось сохранить, сообщает "ТВ Центр".

Пока на предприятии трудятся всего 70 человек. Руководство завода ведёт переговоры с Россией о привлечении квалифицированных кадров из нашей страны и закупке современной техники. В Сирии идёт активное восстановление жилого фонда и основная продукция предприятия - металлическая арматура - пользуется повышенным спросом.

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Арматурный завод в Сирии
Арматурный завод в Сирии
Арматурный завод в Сирии
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