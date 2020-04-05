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Увеличилось число жертв взрыва газа в Орехово-Зуеве

10:33
  • воскресенье
  • 05 апреля 2020

Спасатели нашли тела двух человек

В подмосковном Орехово-Зуеве на месте взрыва газа в жилом доме завершены аварийно-спасательные работы. По последним данным, трое человек погибли, ещё шестеро пострадали. Ночью спасатели наши под завалами тела двух человек. Сейчас к обследованию дома приступил диагностический комплекс "Струна". Он определит состояние несущих конструкций, сообщает "ТВ Центр".
Подробности взрыва в жилом доме в Подмосковье

Взрыв газа произошел днём 4 апреля во втором подъезде пятиэтажки. Обрушились перекрытия со второго по пятый этаж, полностью разрушены пять квартир во втором подъезде и ещё столько же частично пострадали в первом. 

По предварительной версии, причиной ЧП  могла стать неисправная газовая колонка. Из дома были эвакуированы 200 человек. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ситуацию взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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Последствия взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
Последствия взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
Последствия взрыва газа в жилом доме
Последствия взрыва газа в жилом доме
Последствия взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
Последствия взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве
Спасатели работают на месте обрушения в жилом доме
Спасатели работают на месте обрушения в жилом доме
Экстренные службы на месте происшествия
Экстренные службы на месте происшествия
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