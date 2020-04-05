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На Приморье обрушился мощный циклон

11:55
  • воскресенье
  • 05 апреля 2020

Есть пострадавшие

Мощный циклон с метелью и штормовым ветром обрушился на Приморский край. Из-за непогоды без света остались более 30 тысяч человек, пострадали свыше 60 социально значимых объектов. К восстановительным работам привлечены десятки аварийных бригад и спецтехника.

На Дальневосточной железной дороге из-за налипания снега на провода произошло временное отключение контактной сети. Это привело к сбою в движении грузовых поездов. Сейчас проблема устранена, сообщает "ТВ Центр".

Во время метели у озера Ханка заблудились трое местных жителей. Им на помощь пришли спасатели. Одного из них обнаружили в автомобиле на дороге. Еще двоих отыскали в 20 километрах от населённого пункта. Медицинская помощь никому из спасённых не потребовалась.

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