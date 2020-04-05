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Задержаный на Патриарших прудах не выполнил законных требований полиции

10:10
  • воскресенье
  • 05 апреля 2020

Мужчину доставили в отделение

Гулявшего с собакой мужчину задержали на Патриарших прудах в Москве из-за невыполнения законных требований полиции. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по столице.
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"Согласно указу мэра Москвы "О введении режима повышенной готовности" до 1 мая в городе запрещено посещение городских парков и зон отдыха. 4 апреля при патрулировании парковой зоны на Патриарших прудах, которая сейчас закрыта для посещения, был замечен мужчина. Он долго находился на территории сквера вместе с собакой. Сотрудники полиции неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции. На замечания он не реагировал и начал спорить с патрульными", - говорится в сообщении.

Отмечается, что так как молодой человек не выполнил законные требования сотрудников полиции и вступил с ними в словесную перепалку, полицейские задержали его и доставили в ОМВД Хамовники. Собаку забрала жена задержанного.

"В течении нескольких часов мужчина отказывался называть свои данные сотрудникам полиции. В отношении гражданина составлен административный материал по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

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