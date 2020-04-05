Под Рязанью мужчина расстрелял пять человек за шум под окном

Подозреваемый задержан

В посёлке Елатьма Рязанской области мужчина из охотничьего ружья застрелил пятерых человек. Инцидент произошел вечером 4 апреля.

По данным следствия, подозреваемый с балкона своей квартиры сделал замечание компании из нескольких человек, которые громко общались под его окнами. Между ними произошла словесная перепалка, в итоге мужчина взял охотничье ружьё, вышел из квартиры и открыл огонь по четырём молодым людям и девушке. Все они от полученных ранений погибли на месте, сообщает "ТВ Центр".

Стрелявший задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Как сообщил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя Следственного управления СКР по Рязанской области Сергей Личинин, во время обыска в доме подозреваемого найдено орудие преступления.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"