Как живут россияне в условиях самоизоляции

В России идёт борьба с коронавирусом

Около 200 тысяч человек в России находятся под наблюдением из-за подозрений на коронавирус. Во всех российских регионах применяют комплекс превентивных мер, чтобы избежать роста числа инфицированных.

В Челябинске полицейские патрулируют улицы. Раздают памятки и проводят разъяснительные беседы с жителями. Просят без необходимости не покидать квартиры. Режим самоизоляции – основной метод борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Но ситуация в регионах разная. Губернаторам позволили вводить точечные, локальные меры и рассчитывать их жесткость в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщает "ТВ Центр".

В Удмуртии, например, разрешили выходить на утренние пробежки, но в одиночестве и соблюдая меры предосторожности. Там, где ситуация позволяет, применяют превентивные меры, при этом предприятия и некоторые организации продолжают работать. В Калининграде на базе университета имени Канта, наладили выпуск защитных масок с ультратонким серебряным покрытием.

По всей стране волонтёры помогают людям пожилого возраста - приносят продуктовые наборы. Стать волонтёром можно подав заявку на сайте мывместе2020.рф. К акции уже присоединились тысячи неравнодушных людей.

Введённый в России комплекс мер позволил выиграть время, чтобы система здравоохранения успела подготовиться. Строятся инфекционные больницы, закупается оборудование.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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