Трамп огорчил американцев страшным заявлением

Будет много смертей, предупредил глава Белого дома

Число заболевших коронавирусом в мире превысило миллион двести тысяч человек. Погибли почти 65 тысяч. Наиболее сложная ситуация - в США, там количество пациентов с диагнозом COVID-19 достигло 312 тысяч. Президент Дональд Трамп прогнозирует резкий рост летальных исходов. Не хватает мест в больницах, медицинского персонала и средств индивидуальной защиты.

В Нью-Йорке война. Именно так характеризует ситуацию его мэр Билл де Блазио. Крупнейший финансовый центр США парализован эпидемией. В городе и одноимённом штате более ста тысяч инфицированных, число умерших приближается к трём тысячам, сообщает "ТВ Центр".

Знаменитый Центральный парк превратился в огромный госпиталь, вместо моргов – фургоны-рефрижераторы, медики вместо халатов надевают даже мусорные пакеты. Чтобы переломить ситуацию, потребуется 60 тысяч дополнительных коек, пять тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких и 45 тысяч медиков. Из тех, что сейчас работают в городе, заражён уже каждый пятый. Президент обещает помочь, но предупреждает: будет только хуже.

Следующая неделя будет, вероятно, самой тяжёлой. Будет много смертей. Мы направим на борьбу огромное число военных и медработников. Мы скажем им, что они идут на войну, в бой, к которому никогда не готовились.

Дональд Трамп уповает на гидроксихлорохин – препарат против малярии. Есть мнение, что он помогает, но это пока не доказано. Тем не менее запасы вещества в стране есть, дополнительную партию США закупят в Индии. А дефицитные маски президент предлагает не носить, их не хватает и медикам.

Инфекцию обнаружили у беременной сожительницы премьер-министра Бориса Джонсона. Вечером 5 апреля с речью к нации должна обратиться королева Елизавета II.

В Италии среди 15тысяч умерших – сотрудник охраны главы правительства. Но больные начинают выздоравливать: на Апеннинах впервые фиксируют снижение темпов эпидемии. Печальное лидерство по числу заболевших у страны перехватила Испания. На Пиренеях 126 тысяч заражённых. Карантин планируют продлить. Но жители страны очень стараются не отчаиваться и поют песни.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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