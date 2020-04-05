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В Крыму приступили к сбору клубники

12:18
  • воскресенье
  • 05 апреля 2020

Ягода уже созрела

В защитных масках и перчатках - так крымские фермеры приступили к сбору урожая. Работу сельхозпроизводителей не останавливают, а значит, свежие фрукты и овощи будут на российских прилавках.
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Ограничения из-за пандемии сельхозпроизводителей не касаются. Они продолжают работу, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона и страны. Но профилактические меры предприняты.

Клубнику в деревне Багерово неподалёку от Керчи начали выращивать семь лет назад. За это время плантации увеличились с одного до пяти гектаров. Сейчас на этой же площади пытаются увеличить урожай за счёт посадки новых сортов, сообщает "ТВ Центр".

После упаковки урожай охлаждают и отправляют в крупные торговые сети по всей стране. До потребителя клубника доходит уже через полтора два дня. Так что на прилавках магазинов крымская ягода практически как с грядки.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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