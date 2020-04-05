ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кто в России может уйти на кредитные каникулы

13:46
  • воскресенье
  • 05 апреля 2020

Разъяснены положения подписанного президентом закона

В Сбербанке разъяснили, кто может получить право на отсрочку по кредиту, связанную с тяжёлыми обстоятельствами во время пандемии коронавируса. Так, кредитные каникулы распространяются на ипотеку до 1,5 миллиона рублей, на автокредит до 600 тысяч, на потребительские кредиты для физических лиц менее 250 тысяч, а также на кредитные карты для физлиц до 100 тысяч.
Россияне получили право на кредитные каникулы из-за коронавируса

Банк обещает клиентам гибкие программы реструктуризации в зависимости от конкретной ситуации заёмщика. Но при обращении в кредитное учреждение необходимо иметь справку об ухудшении финансового положения.

Напомним, что 3 апреля Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Согласно документу, банки не имеют права требовать досрочных выплат в случае тяжёлого финансового состояния заёмщика.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Мужчина возле банкомата
Мужчина возле банкомата
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.