Кто в России может уйти на кредитные каникулы

Разъяснены положения подписанного президентом закона

В Сбербанке разъяснили, кто может получить право на отсрочку по кредиту, связанную с тяжёлыми обстоятельствами во время пандемии коронавируса. Так, кредитные каникулы распространяются на ипотеку до 1,5 миллиона рублей, на автокредит до 600 тысяч, на потребительские кредиты для физических лиц менее 250 тысяч, а также на кредитные карты для физлиц до 100 тысяч.

Банк обещает клиентам гибкие программы реструктуризации в зависимости от конкретной ситуации заёмщика. Но при обращении в кредитное учреждение необходимо иметь справку об ухудшении финансового положения.

Напомним, что 3 апреля Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Согласно документу, банки не имеют права требовать досрочных выплат в случае тяжёлого финансового состояния заёмщика.

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