Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Диагноз подтвердился

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что заражён коронавирусом. Парламентарий пропустил заседание Мосгордумы из-за плохого самочувствия, он подозревал, что заразился COVID-19.

У депутата была температура, кашель и насморк. Сам он предположил, что мог подхватить вирус в общественном транспорте. Из страны Ступин в последнее время не выезжал.

Напомним, что в Москве число заражённых составляет 3893 человека, за последние сутки выявлено 536 инфицированных. В России больных коронавирусом 4731 человек, 43 из них умерли.

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