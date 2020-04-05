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Жуткие подробности расстрела шумной компании под Рязанью

14:51
  • воскресенье
  • 05 апреля 2020

Пять человек погибли

В посёлке Елатьма Рязанской области мужчина из охотничьего ружья открыл огонь по четырём молодым людям и девушке. Все они скончались на месте от полученных ранений. Инцидент произошел вечером 4 апреля, но на месте преступления до сих пор работают следователи. Возбуждено уголовное дело.
Под Рязанью мужчина расстрелял пять человек за шум под окном

На стене подъезда остались жуткие следы преступления. Пять выстрелов - пять жертв. В четырёхэтажном доме в посёлке Елатьма продолжают работать следователи и криминалисты, они выясняют все подробности страшной и нелепой трагедии.

31-летний мужчина с балкона своей квартиры на втором этаже сделал замечание группе молодых людей, которые громко разговаривали на улице. Началась перепалка, затем четверо парней и девушка зашли в подъезд к подозреваемому, сообщает "ТВ Центр". 

Между компанией и подозреваемым произошел словесный конфликт, мужчина взял охотничье ружьё, вышел в подъезд и выстрелил в четырёх молодых людей и женщину.

Погибшей девушке было 22 года, а старшему из мужчин - 31 год. Подозреваемый житель посёлка задержан. По словам соседей, его жена - врач в местной больнице, сам он не работал и занимался воспитанием двоих детей - мальчика и девочки. Соседи утверждают, что он расстреливал животных и снимал это на видео.

Следователи продолжают опрашивать свидетелей. Ружье, из которого были произведены выстрелы, нашли во время обыска в квартире подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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