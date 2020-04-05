Видео задержания под Тулой стрелявшего по полицейским мужчины

Стрелок был пьян

Следователи возбудили уголовное дело против жителя Тульской области, который открыл беспорядочный огонь по охотникам и сотрудникам полиции.

ЧП произошло в ночь на 5 апреля. 64-летний житель одной из деревень Венёвского района сначала стрелял по двум охотникам, а потом по прибывшим по вызову полицейским. У мужчины была переделанная винтовка Мосина; известно, что он был пьян.

По счастливой случайности никто не пострадал. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии.

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