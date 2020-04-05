Путин останется работать на удалёнке ещё неделю

Президент работает дистанционно

Дистанционная работа Владимира Путина продлится ещё как минимум неделю. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, случай с заболеванием главврача больницы в Коммунарке продемонстрировал, что, несмотря на все меры предосторожности, лучшее и наиболее эффективное средство – сократить физическое общение. Путин работает на удалёнке первую неделю, все совещания он проводит по видеосвязи.

24 марта Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, где лечится основная масса инфицированных коронавирусом москвичей. 1 апреля главный врач больницы Денис Проценко сообщил, что у него обнаружен коронавирус.

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