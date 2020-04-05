Сколько человек может заразить больной COVID-19

Ответ даёт специалист

Один больной коронавирусом может заразить ещё трёх человек. Об этом сообщила в эфире телеканала "Россия-1" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, принятые российскими властями меры позволяют не допустить резкого роста числа заражённых в стране. "Пока у нас это получается, нам удаётся не сорваться во взрывной рост, рост экспоненциальный", - отметила Попова.

Сейчас россиянам важно соблюдать режим самоизоляции. "Разобщение людей сегодня сдерживает развитие ситуации, это абсолютно очевидно", - сказала глава ведомства.

По последним данным, в России зарегистрировано 5389 случаев заражения коронавирусом, из них в Москве – 3893. В столице действует жёсткий режим самоизоляции: гражданам можно выходить из дома только для похода в магазин, аптеку, банк, гулять с собакой и выбрасывать мусор.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"