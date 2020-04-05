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Мишустин дал важные поручения по борьбе с коронавирусом

15:43
  • воскресенье
  • 05 апреля 2020

Нужно освободить больницы для пациентов с COVID-19

Михаил Мишустин поручил перевести пациентов из клиник, перепрофилированных для больных COVID-19 в другие медучреждения. Особое внимание глава правительства попросил уделить тем больным, которые недавно перенесли операции.
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 5300 человек

Также премьер-министр поручил Минздраву обеспечить медучреждения, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, необходимым числом медиков. Дефицита врачей в больницах быть не должно.

В Москве больные коронавирусом размещены в основном в двух учреждения: в больнице в Коммунарке и 2-ой инфекционной. В столице инфицировано 3893 человека, в России – 5389 больных.

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