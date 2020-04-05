В Кремле призвали готовиться к глобальному кризису

Последствия устранять придётся долго

Возникший из-за пандемии коронавируса кризис продолжится и в дальнейшем. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нужно готовиться к этому кризису. Безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств", - сказал представитель Кремля и добавил, что для ликвидации последствий кризиса предстоит много работы.

В этом же интервью Песков сообщил, что президент ещё как минимум неделю будет работать дистанционно. На этой неделе Владимир Путин провёл несколько совещаний в режиме видеоконференции.

По данным на 5 апреля, в России зарегистрировано 5389 больных коронавирусом, в мире их более 1200000 человек.

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