ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле призвали готовиться к глобальному кризису

16:07
  • воскресенье
  • 05 апреля 2020

Последствия устранять придётся долго

Возникший из-за пандемии коронавируса кризис продолжится и в дальнейшем. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 5300 человек

"Нужно готовиться к этому кризису. Безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств", - сказал представитель Кремля и добавил, что для ликвидации последствий кризиса предстоит много работы.

В этом же интервью Песков сообщил, что президент ещё как минимум неделю будет работать дистанционно. На этой неделе Владимир Путин провёл несколько совещаний в режиме видеоконференции.

По данным на 5 апреля, в России зарегистрировано 5389 больных коронавирусом, в мире их более 1200000 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Демонтаж сцены возле Кремля
Демонтаж сцены возле Кремля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.