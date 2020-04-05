ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Известный продюсер требует с Натальи Подольской миллион долларов за измену

17:43
  • воскресенье
  • 05 апреля 2020

Певица остаётся неприступной

Наталья Подольская должна продюсеру Игорю Каминскому миллион долларов. Во всяком случае, он сам так думает, но супруга Владимира Преснякова-младшего не собирается отдавать кругленькую сумму.
Пресняков скрывал от Подольской свою жену дизайнера Ленскую

Певица разоткровенничалась в гостях у Леры Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" (телеканал НТВ). Когда-то давно Подольская была близка с продюсером из Белоруссии, у них были серьёзные отношения. Каминский занимался её карьерой и, как утверждает, вложил в это немало денег.

Он до сих пор пытается получить от Подольской солидную сумму, которую певица задолжала за то, что изменила продюсеру и ушла после "Фабрики звёзд-5" к Дробышу и Пригожину.

"Мне было 18, ему – 45, роман завязался очень быстро. Он кормил меня, покупал одежду. Вёл очень замкнутый образ жизни, мог неделями не выходить из дома. В конце концов, разница в 27 лет, конечно, сыграла свою роль", – рассказала Подольская.

Через пять лет после встречи дорожки молодой певицы и её продюсера разошлись. Расстались они очень плохо, а затем последовал иск на миллион долларов. "Он потребовал денег с Виктора Дробыша и Иосифа Пригожина, с которыми я начала работать. У нас просто отвисла челюсть от этой суммы", - поделилась пережитыми эмоциями певица.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Наталья Подольская
Наталья Подольская
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.