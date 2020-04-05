Известный продюсер требует с Натальи Подольской миллион долларов за измену

Певица остаётся неприступной

Наталья Подольская должна продюсеру Игорю Каминскому миллион долларов. Во всяком случае, он сам так думает, но супруга Владимира Преснякова-младшего не собирается отдавать кругленькую сумму.

Певица разоткровенничалась в гостях у Леры Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион" (телеканал НТВ). Когда-то давно Подольская была близка с продюсером из Белоруссии, у них были серьёзные отношения. Каминский занимался её карьерой и, как утверждает, вложил в это немало денег.

Он до сих пор пытается получить от Подольской солидную сумму, которую певица задолжала за то, что изменила продюсеру и ушла после "Фабрики звёзд-5" к Дробышу и Пригожину.

"Мне было 18, ему – 45, роман завязался очень быстро. Он кормил меня, покупал одежду. Вёл очень замкнутый образ жизни, мог неделями не выходить из дома. В конце концов, разница в 27 лет, конечно, сыграла свою роль", – рассказала Подольская.

Через пять лет после встречи дорожки молодой певицы и её продюсера разошлись. Расстались они очень плохо, а затем последовал иск на миллион долларов. "Он потребовал денег с Виктора Дробыша и Иосифа Пригожина, с которыми я начала работать. У нас просто отвисла челюсть от этой суммы", - поделилась пережитыми эмоциями певица.

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