ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прилетевших из Москвы пассажиров ждёт 14-дневный карантин в регионах

16:44
  • воскресенье
  • 05 апреля 2020

Это связано с распространением коронавируса

Всех пассажиров, прилетевших в Красноярск и Норильск из Москвы и других регионов, отправят на двухнедельный карантин. Такое решение принял Роспотребнадзор на фоне распространения коронавируса.
Россия продолжит вывозить своих граждан на родину

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании сокращают число межрегиональных рейсов из-за резкого падения спроса.  Международные авиаперевозки в России практически остановлены.

С 6 апреля должны возобновиться вывозные рейсы, за границей находятся более 20 тысяч россиян, желающих вернуться на родину.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Турист в аэропорту
Турист в аэропорту
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.