Прилетевших из Москвы пассажиров ждёт 14-дневный карантин в регионах

Это связано с распространением коронавируса

Всех пассажиров, прилетевших в Красноярск и Норильск из Москвы и других регионов, отправят на двухнедельный карантин. Такое решение принял Роспотребнадзор на фоне распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании сокращают число межрегиональных рейсов из-за резкого падения спроса. Международные авиаперевозки в России практически остановлены.

С 6 апреля должны возобновиться вывозные рейсы, за границей находятся более 20 тысяч россиян, желающих вернуться на родину.

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