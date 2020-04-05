Власти Москвы обеспечат продуктами бездомных в условиях пандемии коронавируса

Им особенно тяжело

Московские власти помогут бездомным в условиях пандемии коронавируса: для них будут дополнительно закуплены продукты. Финансы на эти цели выделил департамент соцзащиты населения, сообщает сайт московского мэра.

Получить продукты можно в пункте оказания срочной социальной помощи в Центре социальной адаптации имени Глинки. Есть одно условия для получения бесплатных продуктов: всем, кто в них нуждается, измерят температуру.

Сейчас на улицах Москвы работает "Социальный патруль". Если его сотрудники замечают бездомного с симптомами недомогания, ему вызывают медиков.

В Москве зарегистрировано 3893 инфицированных коронавирусом, в России – 5389 человек заражены COVID-19.

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