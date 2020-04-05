Сделано заявление о здоровье больного коронавирусом Лещенко

С журналистами пообщался его лучший друг

Лев Лещенко пошёл на поправку, но по-прежнему находится под пристальным наблюдением врачей. О состоянии своего друга журналистам рассказал юморист Владимир Винокур. "Лев Валерьянович продолжает лечение, самочувствие у него хорошее", - сообщил Винокур в интервью РИА Новости.

Известно, что народный артист уже переведён из реанимации в обычную палату. Лещенко находится в больнице в Коммунарке с диагнозом коронавирус.

Не так давно он прилетел из США, почувствовал недомогание и вызвал врачей. Оказалось, что у певца пневмония, а после анализа на коронавирус подтвердился и этот диагноз.

Но любимец публики не унывает в свои 78 лет и продолжает радоваться жизни. Находясь в больничной палате певец исполнил в эфире соцсетей композицию "Надежда", которую когда-то давно пела Анна Герман и он сам в телепроекте "Старые песни о главном".

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