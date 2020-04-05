Как российские военные помогают Италии бороться с коронавирусом

Проведена дезинфекция в трёх городах

В Италии отмечено снижение темпов распространения коронавируса. В этом немалая заслуга и российских военных специалистов. Они провели дезинфекцию в домах для престарелых в трёх населенных пунктах Ломбардии - в городах Казацца, Грумелло-де-Монте и Альбано.

Всего военными врачами, эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в 27 населённых пунктах Ломбардии. Обработано 32 зданий и сооружений, более 160 тысяч квадратных метров внутренних помещений, более 14 тысяч квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчёты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций. Во время работы наши специалисты также следят за соблюдением мер безопасности, сообщает "ТВ Центр".

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