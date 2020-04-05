Фёдор Смолов нарушил карантин в Испании и прилетел в Москву

Его ждёт серьёзное наказание

Российский футболист Фёдор Смолов нарушил условия карантина в Испании и на частном самолёте прилетел в Москву. Смолов играет за испанскую "Сельту", он несколько раз просил разрешения у руководства клуба на возвращение в Россию, ссылаясь на срочные дела.

Футболисту было отказано и его оставили на карантин. Теперь из-за нарушения правил россиянина ждут санкции. Испанская пресса не сообщает, какие меры примет "Сельта" к своему игроку.

До Смолова карантин нарушил датчанин Пионе Систо, который на личном автомобиле уехал домой.

С 14 марта в Испании действует всеобщий карантин по коронавирусу, в стране зарегистрировано 130 тысяч заболевших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"