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Фёдор Смолов нарушил карантин в Испании и прилетел в Москву

19:20
  • воскресенье
  • 05 апреля 2020

Его ждёт серьёзное наказание

Российский футболист Фёдор Смолов нарушил условия карантина в Испании и на частном самолёте прилетел в Москву. Смолов играет за испанскую "Сельту", он несколько раз просил разрешения у руководства клуба на возвращение в Россию, ссылаясь на срочные дела.
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Футболисту было отказано и его оставили на карантин. Теперь из-за нарушения правил россиянина ждут санкции. Испанская пресса не сообщает, какие меры примет "Сельта" к своему игроку.

До Смолова карантин нарушил датчанин Пионе Систо, который  на личном автомобиле уехал домой.

С 14 марта в Испании действует всеобщий карантин по коронавирусу, в стране зарегистрировано 130 тысяч заболевших.

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