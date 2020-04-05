Заразившийся COVID-19 россиянин умер в Таиланде

Ещё 7 человек находятся в больницах страны

В Паттайе от коронавируса скончался гражданин России, проживавший в Таиланде. В конце марта 48-летний мужчина поступил в одну из больниц города с симптомами ОРВИ. Тест на COVID-19 дал положительный результат.

Состояние больного ухудшалось, врачи перевели его в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. Сейчас пандемией охвачены практически все страны мира. В Таиланде заболели 2169 человек, 23 – умерли.

В больницах страны находятся ещё семеро россиян с коронавирусом, сообщили РИА Новости в российском посольстве.

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