ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Заразившийся COVID-19 россиянин умер в Таиланде

19:30
  • воскресенье
  • 05 апреля 2020

Ещё 7 человек находятся в больницах страны

В Паттайе от коронавируса скончался гражданин России, проживавший в Таиланде. В конце марта 48-летний мужчина поступил в одну из больниц города с симптомами ОРВИ. Тест на COVID-19 дал положительный результат.
Госпитализированный с коронавирусом на Кубе россиянин умер в больнице

Состояние больного ухудшалось, врачи перевели его в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в Китае. Сейчас пандемией охвачены практически все страны мира. В Таиланде заболели 2169 человек, 23 – умерли.

В больницах страны находятся ещё семеро россиян с коронавирусом, сообщили РИА Новости в российском посольстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Ситуация с коронавирусом в Таиланде
Ситуация с коронавирусом в Таиланде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.