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Ещё у одного депутата Мосгордумы выявлен коронавирус

19:45
  • воскресенье
  • 05 апреля 2020

Два парламентария проходят курс лечения

Коронавирус выявлен ещё у одного депутата Мосгордумы. Член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова сообщила, что заразилась на прошлой неделе, но уже идёт на поправку.
Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Парламентарий лечится на дому, соблюдая карантин. За состоянием её здоровья следят врачи районной поликлиники. "Я считаю, что в Москве ситуация с больными коронавирусом на дому поставлена на цифру пять". – сказала Стебенкова в интервью ТАСС.

Утром 5 апреля о своём диагнозе сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин. Он предположил, что заразился COVID-19 в общественном транспорте.

Всего в Москве зарегистрировано 3893 случая заражения коронавирусом, в России больных насчитывается 5389, в мире – более 1200000 человек.

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